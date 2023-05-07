Базаев оценил шансы "Астаны" на "Джиро-2023" и высказался о перспективах команды

В Италии стартовал первый Гранд-тур сезона - супермногодневка "Джиро Д'Италия". По мнению известного казахстанского гонщика Асана Базаева, участника Олимпийских игр и победителя профессиональных гонок, "Астана" в этом году - один из главных претендентов на победы на этапах. Со своим прогнозом он поделился с корреспондентом Vesti.kz.

"Как мы все знаем, в нынешнем составе на "Джиро д’Италия" у "Астаны" нет лидера на генеральную классификацию, поэтому, я думаю, что рассчитывать на высокое место в общем зачете по итогам "Джиро" не стоит, - отметил Базаев. -Тем не менее, это открывает хорошие шансы на борьбу за отдельные этапы. Сегодня в "Астане" выступает легендарный спринтер Марк Кавендиш, считаю, что он еще вполне способен выигрывать спринтерские отдельные этапы, также есть шанс и у других гонщиков на победы из отрыва, есть тот же Самуэле Батистелла, Симоне Веласко... В общем, думаю, нам есть за кого поболеть на этом Гранд-туре. Поэтому, по традиции, будем смотреть гонку и следить за результатами команды".

Также Базаев высказался о результатах казахстанских гонщиков в профессиональном спорте. Он отметил большую роль "Астаны" в их достижениях.

"Вот уже много лет "Астана" выполняет очень важную миссию по взращиванию казахстанских гонщиков и я рад, что эта "машина" продолжает функционировать. Ежегодно в команде выступает 30 процентов казахстанских гонщиков - это солидный процент для профессионального спорта.

У команды есть стратегия по планомерному росту отечественных гонщиков, и я этому очень рад. Это показывает и Алексей Луценко, который с каждым годом становится все более матерым и опытным профессионалом, настоящим лидером. Это так же доказал и молодой гонщик Евгений Федоров, который совсем недавно сенсационно выиграл чемпионат мира до 23 лет.

Конечно, я наблюдаю за ростом наших гонщиков. Есть перспективная молодежь, тот же Вадим Пронский, который также стартовал на "Джиро д’Италия", есть молодой и перспективный Игорь Чжан, чемпион Азии. Есть молодежная команда Development Team, где также готовятся будущие профессиональные кадры.

Конечно, у нас не такая большая селекция, как в той же Италии, где велоспортом занимаются почти повсеместно с малых лет, но с каждым годом мы видим, что и казахстанская молодежь все больше и больше интересуется велоспортом, все больше детей идут в велошколы. Конечно, это заслуга как казахстанской федерации велоспорта, так и команды, так как молодежи есть куда стремиться. Поэтому, я думаю, что без всей этой работы велоспорт в нашей стране бы просто сошел на нет.

Здесь еще очень важную роль играет, что у руля казахстанской команды стоит казахстанский менеджер, наш олимпийский чемпион Александр Винокуров.

По своему опыту скажу, что, когда в прошлом командой руководили иностранцы, им вовсе не интересно было, чтобы выигрывали наши гонщики. Мы работали на иностранных лидеров, как это было под руководством того же Йохана Брюннеля в 2010 году, который выстраивал команду под Лэнса Армстронга, зачастую полностью игнорируя интересы Казахстана, игнорируя других сильных гонщиков, да атмосфера внутри команды, признаться, была не самая лучшая. Все-таки иностранцы все равно относятся к команде, как к прежде всего бизнес-проекту, преследуя свою выгоду, но не вкладывая ничего в развитие отечественных специалистов и казахстанского велоспорта, тем более. Я рад, что сейчас ситуация изменилась и сегодня уже иностранные гонщики работают на нашего Лешу Луценко, а не наоборот, как это было много лет назад", - сказал он.

Базаев отметил, что, конечно же, перспективы команды зависят от ее бюджета. По его мнению, из-за проблем с финансированием "Астана" может через три сезона покинуть Мировой Тур.

"Конечно, насколько я знаю внутреннюю кухню профессионального велоспорта, все перспективы будут отталкиваться, прежде всего, от бюджета. Так как дорожает все во всем мире, поднимаются зарплаты у топовых спортсменов, дорожает оборудование и так далее, а бюджет команды остается уже много лет на одном уровне.

Тем не менее, команда сможет оставаться в самом высшем дивизионе в Мировом Туре как минимум в ближайшие три года, так как лицензия Мирового Тура будет действовать до конца 2025 года.

Однако если команде не удастся за это время повысить бюджет или найти какого-то дополнительного спонсора, чтобы подписать сильных гонщиков и, самое главное, еще одного топового лидера, то по истечению этого периода, конечно, есть высокая вероятность не удержаться и спуститься в более низкий дивизион.

В таком случае, я думаю, что тут под угрозу попадает уже вся выстроенная система казахстанского велоспорта. Сильных казахстанских гонщиков, таких как Луценко, Федорова, выкупят европейские клубы, где они будут работать на других лидеров, соответственно, руководство этих клубов совсем не будет заинтересовано в их выступлениях на Олимпийских играх или континентальных чемпионатах за Казахстан, они будут просто выполнять свою работу как наемные грегари для европейских лидеров. Будет, конечно, очень жаль, так как все-таки велокоманда "Астана" - это один из самых сильных и узнаваемых спортивных брендов Казахстана уже много лет. Тем более, что велоспорт все-таки наименее затратный из всех профессиональных видов спорта, при том, что велокоманда выступает в самом элитном мировом дивизионе, а те же футбольные и хоккейные клубы только на континентальном уровне, а по бюджету их даже сравнивать нельзя", - сказал Базаев.

Сам бывший гонщик отметил, что хотел бы вернуться в систему профессионального спорта. Например, он готов передавать свой опыт молодому поколению.

"Сейчас работаю вне спорта. Конечно, бывших велогонщиков не бывает, велоспорт - это страсть на всю жизнь. Поэтому стараюсь следить как за выступлениями "Астаны", так и интересуюсь развитием казахстанского велоспорта. Если предложат, то, думаю, был бы готов поделиться своим опытом, поработать с молодежью в Казахстане. Пока же я чувствую себя вполне хорошо, пробую себя в различных сферах бизнеса, изучаю возможности, зарабатываю на различных сделках.

Напомним, 42-летний Базаев - двукратный чемпион Казахстана и чемпион Азии, он выступал в велокоманде "Астана" в течение семи лет - с 2007 по 2013 год.

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