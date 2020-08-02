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"Очень сильно повлияла жара". Капитан "Астаны" - о пятом месте на первой гонке после пандемии

Казахстанская команда приняла участие в "Страде Бьянке".

"Очень сильно повлияла жара". Капитан "Астаны" - о пятом месте на первой гонке после пандемии
Якоб Фульсанг. Фото: Getty Images©
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг занял пятое место на престижной однодневной гонке "Страде Бьянке", которая возобновила календарь мирового тура, сообщается на сайте казахстанской велокоманды.

Прошедшая в условиях экстремально высоких температур итальянская "классика" получилась тяжелой, но при этом невероятно зрелищной и драматичной. Фульсанг отметился впечатляющей сольной атакой за 50 километров до финиша, после чего до финальных километров дистанции сражался за призовые места в группе из шести лидеров.

В итоге датчанин занял пятое место, а победителем гонки стал Ваут Ван Арт из Jumbo-Visma, атаковавший из группы лидеров примерно за десять километров до финиша.

"Здорово вернуться в гонки, но последние 50 километров после моей атаки дались мне нелегко - очень сильно повлияла жара. Я перегрелся, так что было сложно заставить ноги работать так, как надо. За короткий промежуток времени я потерял правильный ритм. Но гонка состоялась, и мои товарищи по команде оказали мне великолепную поддержку. Алафилипп первым задал ритм своей ранней атакой, которая открыла гонку. В конце концов мне удалось попасть в группу лидеров, я все время находился впереди, но на спуске я немного потерял ритм, так что в итоге у меня только пятое место", - сказал Фульсанг.

Гонщики преодолели 185 километров и 11 специальных гравийных участков до того, как финишировать в Сиене на площади Пьяцца дель Кампо.

После серии атак пелотон существенно просеялся, а в первой группе оказались сразу три гонщика команды "Астана": Алексей Луценко, Якоб Фульсанг и Горка Исагирре. Последний сумел ответить на новую атаку, присоединившись к небольшому отрыву. Позднее, когда эту группу догнали, вперед поехал Фульсанг, а вслед за ним и Луценко. Впереди образовался новый отрыв из девяти человек.

Примерно за 50 километров до финиша на одном из сложнейших гравийных участков Фульсанг предпринял сольную атаку, нейтрализовать которую соперники сумели лишь через десять километров. После этого впереди остались лишь шесть человек, которые и решили судьбу гонки.

На финальных десяти километрах дистанции Ван Арт предпринял сольный рывок, поддержать который Фульсанг уже не смог, финишировав на пятом месте. 

 

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Метки:
Астана велокоманда

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