Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
Комментарии

Гонщик велокоманды "Астана" выиграл этап престижной многодневки в Турции

Гонщик велокоманды "Астана" выиграл этап престижной многодневки в Турции
©astana-qazaqstan.com

Гонщик Astana Qazaqstan Team Мартин Лаас выиграл третий этап многодневной гонки "Тур Сакарьи" в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Лаас, представляющий на турецкой многодневке Astana Qazaqstan Development Team, опередил соперников в массовом спринте, и принес первую победу в копилку молодежного подразделения клуба.

"В целом, сегодня все прошло именно так, как мы и планировали перед этапом. Мы знали, что больших подъемов не так уж и много, всего 4 подъема по 2 километра, поэтому готовились к спринту на финише. Мы постарались сохранить как можно больше сил для финала и не допустить того, чтобы уехал слишком большой отрыв. После первых 30 километров в отрыве остался только один гонщик, так что мы просто контролировали разрыв. В середине гонки группа оживилась, все время подъемы и спуски, так что мы довольно быстро отрыв нейтрализовали. На последних 15 километров пелотон снова активизировался, день был легким для всех, так что все были свежими, что спровоцировало много атак на последнем подъеме, но товарищи по команде отлично справились, они сделали именно то, что было нужно – не пытались поймать все атаки, а просто поддерживали стабильно высокий темп.

За 10 километров до финиша все атаки были нейтрализованы, скорость была очень высокой, так что новых атак больше не было. Последние 3 километра получились немного хаотичными, но мы сохранили хорошие позиции. На последних 500 метрах был правый поворот, где один из гонщиков атаковал, но я успел его догнать, и за 300 метров до финиша начал свой спринт. Надо отметить, что последние 500 метров были в подъем, со встречным ветром, так что это был не самый легкий финиш. Но в итоге все прошло хорошо – я выиграл этот спринт и очень доволен этим. Сегодня я чувствовал себя очень хорошо, и команда отлично поработала на меня, поэтому хочу поблагодарить всех товарищей", – добавил Мартин Лаас.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Астана велокоманда

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:34
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Гонщик велокоманды "Астана" выиграл этап престижной многодневки в Турции
7 мая, 14:55
Велокоманда "Астана"
©"Астана" Базаев оценил шансы "Астаны" на "Джиро-2023" и высказался о перспективах команды
26 апреля, 17:14
Велокоманда "Астана"
©Astana Qazaqstan Team Лидер сборной Казахстана сошел с "Тура Романдии". Известна причина
14 апреля, 22:32
Велокоманда "Астана"
©SprintCycling Алексей Луценко выиграл "Тур Сицилии-2023"
6 апреля, 07:46
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Велогонщик "Астаны" стал третьим на классической гонке "Шелдепрайс"
4 февраля, 07:55
Велокоманда "Астана"
©Велокоманда "Астана" Казахстанская велокоманда "Астана" добилась первой победы в новом сезоне
18 января, 17:55
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com "Астана" объявила о подписании последнего гонщика на сезон-2023
17 января, 19:52
Велокоманда "Астана"
©Astana Qazaqstan Team Проявил себя на Гранд-турах. "Астана" подписала известного гонщика
15 января, 22:50
Велокоманда "Астана"
©Cor Vos Скончался бывший гонщик "Астаны". Он признавался в употреблении допинга
13 декабря, 08:07
Велокоманда "Астана"
©Vesti.kz "Астана" рассталась с лидером из-за громкого дела о допинге и сделала заявление
2 декабря, 19:25
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com "Астана" приняла решение по молодому гонщику
30 ноября, 18:59
Велокоманда "Астана"
©ФК "Астана" 18 миллиардов тенге. Озвучены бюджеты футбольной "Астаны", "Барыса" и еще двух спортивных команд
30 ноября, 15:03
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport "Астана" объявила о переходе 20-летнего итальянского гонщика
25 ноября, 19:31
Велокоманда "Астана"
©SprintCycling Велокоманда "Астана" объявила о продлении контракта с чемпионом мира
23 ноября, 15:55
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport Андрей Зейц и Глеб Брусенский продлили контракты с велокомандой "Астана"
16 октября 2022, 20:00
Велокоманда "Астана"
©Astana Pro Team Гонщик велокоманды "Астана" стал призером престижной многодневки "Тур Лангкави"
11 октября 2022, 19:54
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Гонщик Astana Qazaqstan Team выиграл "Тур Лангкави"
9 октября 2022, 22:46
Велокоманда "Астана"
©twitter.com/AstanaQazTeam Казахстанский гонщик вошел в топ-5 на первом ЧМ по гравию
2 октября 2022, 21:55
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии"
24 сентября 2022, 17:05
Велокоманда "Астана"
©instagram.com/alexandrvinokurov Появилось видео реакции Винокурова на победу Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту
4 сентября 2022, 12:09
Велокоманда "Астана"
©Gettysport, astana-qazaqstan.com Лидер "Астаны" оценил свой успех на этапе "Вуэльте"
15 августа 2022, 22:00
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport "Астана" объявила состав на "Вуэльту"
6 августа 2022, 23:35
Велокоманда "Астана"
©Reuters Фигурировавший в деле о допинге гонщик "Астаны" вошел в топ-3 на испанской многодневке
1 августа 2022, 13:52
Велокоманда "Астана"
©Reuters "Астана" сделала заявление по фигурировавшему в деле о допинге гонщике
22 июля 2022, 14:55
Велокоманда "Астана"
©Ciclo 21 Гонщика "Астаны" задержали из-за громкого дела о допинге. Команда сделала заявление
22 июля 2022, 13:41
Велокоманда "Астана"
©Astana-qazaqstan.com, Gettysport Луценко оценил свой успех на горных этапах "Тур де Франс"
14 июля 2022, 08:27
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport Алексей Луценко поднялся в топ-10 генеральной классификации после 11-го этапа "Тур де Франс"
27 июня 2022, 15:55
Велокоманда "Астана"
©Gettysport "Астана" объявила состав на "Тур де Франс"
25 июня 2022, 19:28
Велокоманда "Астана"
©Olympic.kz Гонщик "Астаны" выиграл чемпионат Казахстана
22 июня 2022, 13:35
Велокоманда "Астана"
©Astana Qazaqstan Team Сын Винокурова завоевал медаль на чемпионате Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus