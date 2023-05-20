Гонщик велокоманды "Астана" выиграл этап престижной многодневки в Турции

Гонщик Astana Qazaqstan Team Мартин Лаас выиграл третий этап многодневной гонки "Тур Сакарьи" в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Лаас, представляющий на турецкой многодневке Astana Qazaqstan Development Team, опередил соперников в массовом спринте, и принес первую победу в копилку молодежного подразделения клуба.

"В целом, сегодня все прошло именно так, как мы и планировали перед этапом. Мы знали, что больших подъемов не так уж и много, всего 4 подъема по 2 километра, поэтому готовились к спринту на финише. Мы постарались сохранить как можно больше сил для финала и не допустить того, чтобы уехал слишком большой отрыв. После первых 30 километров в отрыве остался только один гонщик, так что мы просто контролировали разрыв. В середине гонки группа оживилась, все время подъемы и спуски, так что мы довольно быстро отрыв нейтрализовали. На последних 15 километров пелотон снова активизировался, день был легким для всех, так что все были свежими, что спровоцировало много атак на последнем подъеме, но товарищи по команде отлично справились, они сделали именно то, что было нужно – не пытались поймать все атаки, а просто поддерживали стабильно высокий темп.

За 10 километров до финиша все атаки были нейтрализованы, скорость была очень высокой, так что новых атак больше не было. Последние 3 километра получились немного хаотичными, но мы сохранили хорошие позиции. На последних 500 метрах был правый поворот, где один из гонщиков атаковал, но я успел его догнать, и за 300 метров до финиша начал свой спринт. Надо отметить, что последние 500 метров были в подъем, со встречным ветром, так что это был не самый легкий финиш. Но в итоге все прошло хорошо – я выиграл этот спринт и очень доволен этим. Сегодня я чувствовал себя очень хорошо, и команда отлично поработала на меня, поэтому хочу поблагодарить всех товарищей", – добавил Мартин Лаас.

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