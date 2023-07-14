"Астана" потеряла третьего гонщика на "Тур де Франс"

Гонщик "Астаны" Давид Де Ла Круз прекратил выступление на "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.
На 12-м этапе испанский гонщик попал в завал и был вынужден отказать от дальнейшей борьбы.
"Переломов не выявлено. Давид получил ушиб правого локтя, правого плеча и левого бедра, а также множественные ссадины на коже. Ему также наложили швы на правый локоть", - пишет пресс-служба команды.
Напомним, что ранее с гонки сошли Луис Леон Чанчес, сломавший левую ключицу на четвертом этапе и звездный Марк Кавендиш, сломавший правую ключицу.
Таким образом, у "Астаны" осталось пять гонщиков на "Тур де Франс": казахстанцы - Алексей Луценко и Евгений Федоров; итальянец - Джанни Москон; нидерландец - Кейс Бол; колумбиец -Харольд Техада.
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