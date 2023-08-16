"Астана" финишировала в топ-10 командной гонки на "Вуэльте Бургоса"

Гонщики Astana Qazaqstan Team заняли восьмое место на втором этапе многодневки "Вуэльта Бургоса", который представлял из себя командную гонку с раздельным стартом, сообщают Vesti.kz.
Казахстанскую команду на этих соревнованиях представляют Самуэле Баттистелла, Юрий Натаров, Луис Леон Санчес, Джо Домбровски, Фабио Феллине, Хавьер Ромо и Мартин Лопес.
Лучший результат показала команда Jumbo-Visma. В тройку также вошли Movistar и BORA-hansgrohe.
Отметим, что в общем зачете лучший результат среди гонщиков Astana Qazaqstan Team у Баттистеллы. Он идет на 30 месте и проигрывает лидирующему Аттиле Вальтеру из Jumbo-Visma 52 секунды.
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