Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
Комментарии

Бывший спринтер мирового класса станет консультантом "Астаны" на "Тур де Франс"

Бывший спринтер мирового класса станет консультантом "Астаны" на "Тур де Франс"
©astana-qazaqstan.com

Бывший спринтер мирового класса Марк Реншоу усилит Astana Qazaqstan Team на ближайшем "Тур де Франс" в качестве консультанта по спринту и построению так называемого "спринтерского поезда", сообщается на сайте команды.

Сорокалетний австралиец завершил свою профессиональную карьеру четыре года назад, до этого девять лет проведя в качестве последнего "развозящего" Марка Кавендиша, который теперь выступает за Astana Qazaqstan Team.

"Я невероятно взволнован тем, что возвращаюсь на "Тур де Франс" вместе с командой Astana Qazaqstan Team и Марком Кавендишем в качестве консультанта по спринту. После плотного общения с генеральным менеджером Александром Винокуровым и моим бывшим товарищем по команде, а ныне спортивным директором Дмитрием Фофоновым о возможном сотрудничестве, сейчас я серьезно настроен принести в команду все свои знания и опыт, чтобы вместе добиться успеха. Наша цель - добиться побед на спринтерских этапах, и я жажду поделиться опытом в качестве бывшего последнего "развозящего" и товарища Марка Кавендиша", - сказал Реншоу.

Ранее в сезоне Кавендиш одержал свою первую победу в майке Astana QazaqstanTeam, выиграв заключительный этап "Джиро д’Италия" в Риме.

"Последний успех Марка на "Джиро" служит доказательством, что у него все еще есть скорость, мощь и упорство, которые необходимы для победы на этапе Гранд-тура. С поддержкой Astana Qazaqstan Team и талантливых гонщиков, которые выступят в составе команды на "Туре", я уверен, что у Марка есть все для того, чтобы победить в этом году во Франции. Я отменил всю свою остальную работу в июле для того, чтобы присоединиться к команде, и это тоже демонстрирует мою уверенность в Марке и в команде. Я буду очень рад поработать вместе со спортивными директорами, обсуждая наиболее эффективные стратегии на гонку и анализируя спринтерские этапы – это как раз то, что я люблю больше всего", - добавил Реншоу.

"Карьера Марка Кавендиша - это уже огромный успех, но я очень хотел бы получить возможность помочь Марку завершить свою карьеру на самом пике, сражаясь за свою 35-ю победу на "Большой петле", - заключил Реншоу.

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Астана велокоманда

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:57
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Бывший спринтер мирового класса станет консультантом "Астаны" на "Тур де Франс"
9 июня, 17:24
Велокоманда "Астана"
©Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров завоевал золото на чемпионате Азии
20 мая, 09:34
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Гонщик велокоманды "Астана" выиграл этап престижной многодневки в Турции
7 мая, 14:55
Велокоманда "Астана"
©"Астана" Базаев оценил шансы "Астаны" на "Джиро-2023" и высказался о перспективах команды
26 апреля, 17:14
Велокоманда "Астана"
©Astana Qazaqstan Team Лидер сборной Казахстана сошел с "Тура Романдии". Известна причина
14 апреля, 22:32
Велокоманда "Астана"
©SprintCycling Алексей Луценко выиграл "Тур Сицилии-2023"
6 апреля, 07:46
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Велогонщик "Астаны" стал третьим на классической гонке "Шелдепрайс"
4 февраля, 07:55
Велокоманда "Астана"
©Велокоманда "Астана" Казахстанская велокоманда "Астана" добилась первой победы в новом сезоне
18 января, 17:55
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com "Астана" объявила о подписании последнего гонщика на сезон-2023
17 января, 19:52
Велокоманда "Астана"
©Astana Qazaqstan Team Проявил себя на Гранд-турах. "Астана" подписала известного гонщика
15 января, 22:50
Велокоманда "Астана"
©Cor Vos Скончался бывший гонщик "Астаны". Он признавался в употреблении допинга
13 декабря 2022, 08:07
Велокоманда "Астана"
©Vesti.kz "Астана" рассталась с лидером из-за громкого дела о допинге и сделала заявление
2 декабря 2022, 19:25
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com "Астана" приняла решение по молодому гонщику
30 ноября 2022, 18:59
Велокоманда "Астана"
©ФК "Астана" 18 миллиардов тенге. Озвучены бюджеты футбольной "Астаны", "Барыса" и еще двух спортивных команд
30 ноября 2022, 15:03
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport "Астана" объявила о переходе 20-летнего итальянского гонщика
25 ноября 2022, 19:31
Велокоманда "Астана"
©SprintCycling Велокоманда "Астана" объявила о продлении контракта с чемпионом мира
23 ноября 2022, 15:55
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport Андрей Зейц и Глеб Брусенский продлили контракты с велокомандой "Астана"
16 октября 2022, 20:00
Велокоманда "Астана"
©Astana Pro Team Гонщик велокоманды "Астана" стал призером престижной многодневки "Тур Лангкави"
11 октября 2022, 19:54
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Гонщик Astana Qazaqstan Team выиграл "Тур Лангкави"
9 октября 2022, 22:46
Велокоманда "Астана"
©twitter.com/AstanaQazTeam Казахстанский гонщик вошел в топ-5 на первом ЧМ по гравию
2 октября 2022, 21:55
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии"
24 сентября 2022, 17:05
Велокоманда "Астана"
©instagram.com/alexandrvinokurov Появилось видео реакции Винокурова на победу Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту
4 сентября 2022, 12:09
Велокоманда "Астана"
©Gettysport, astana-qazaqstan.com Лидер "Астаны" оценил свой успех на этапе "Вуэльте"
15 августа 2022, 22:00
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport "Астана" объявила состав на "Вуэльту"
6 августа 2022, 23:35
Велокоманда "Астана"
©Reuters Фигурировавший в деле о допинге гонщик "Астаны" вошел в топ-3 на испанской многодневке
1 августа 2022, 13:52
Велокоманда "Астана"
©Reuters "Астана" сделала заявление по фигурировавшему в деле о допинге гонщике
22 июля 2022, 14:55
Велокоманда "Астана"
©Ciclo 21 Гонщика "Астаны" задержали из-за громкого дела о допинге. Команда сделала заявление
22 июля 2022, 13:41
Велокоманда "Астана"
©Astana-qazaqstan.com, Gettysport Луценко оценил свой успех на горных этапах "Тур де Франс"
14 июля 2022, 08:27
Велокоманда "Астана"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport Алексей Луценко поднялся в топ-10 генеральной классификации после 11-го этапа "Тур де Франс"
27 июня 2022, 15:55
Велокоманда "Астана"
©Gettysport "Астана" объявила состав на "Тур де Франс"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus