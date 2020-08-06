"Астана" выиграла гонку во Франции

Российский гонщик "Астаны" Александр Власов
стал победителем однодневной гонки "Мон Ванту Челлендж" во Франции, передает корреспондент Vesti.kz
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Дистанцию в 182 километров, в ходе которой участников ждал вертикальный подъем на 4000 метров, Власов преодолел за четыре часа, 56 минут и 39 секунд. Он на 18 секунд опередил австралийца Ричи Порта
из Trek-Segafredo и на 59 секунд - Гийома Мартена
из Cofidis, Solutions Crédits.
Гонка "Мон Ванту Челлендж" состоялась во второй раз в истории. В 2019 году победителем стал испанец Хесус Эррада
из Cofidis.
24-летний Власов проводит первый сезон в "Астане". Ранее он выступал за Gazprom Rus-Velo.
Победа Власова стала для "Астаной" второй после возобновления сезона. 3 августа команда отпраздновала двойную победу на "Гран Триттико Ломбардо": испанец Горка Исагирре
стал первым, а его соотечественник Алекс Аранбуру
- вторым.
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