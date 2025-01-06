Самоделкина возьмет медаль? Казахстан выставил звездных фигуристов на Азиаду-2025
Команда Казахстана по фигурному катанию определилась с составом на Азиатские игры-2025 в Харбине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Команда Казахстана по фигурному катанию определилась с составом на Азиатские игры-2025 в Харбине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
За медали предстоящей Азиады будут бороться следующие фигуристы:
мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, запасной Рахат Бралин;
женское одиночное катание: Софья Самоделкина, Софья Фарафонова, запасная Анна Левковец;
танцы на льду: Гаухар Наурызова/Байсангур Датиев.
Девятые по счету зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля. Это будет второй случай проведения Игр в Харбине и третий раз, когда Китай примет Азиаду.
Медали будут разыграны в 11 видах спорта.
Напомним, ранее Самоделкина представляла Россию, а с сезона-2024/2025 выступает за Казахстан.
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