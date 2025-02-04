Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (24-4) обратился к соотечественникам после поражения от японца Кёдзи Хоригути (37-6-0-1) на турнире UFC Fight Night 294 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Алмабаев высказался о поражении Хоригути

Спортсмен признался, что тяжело переживает неудачу, особенно учитывая длительную подготовку и близость к титульным перспективам. При этом он подчеркнул, что не собирается оправдываться за результат поединка, хоть и был уверен в своей победе.

"Мне тоже нелегко. Сколько боёв, сколько месяцев днём и ночью тренируешься, трудишься, проливаешь пот... И когда до титула остаётся один шаг, снова откатываешься назад. Для любого спортсмена это морально тяжело. В жизни мне ничего легко не давалось. И я уверен, что и это дастся мне с таким же трудом. Над многим ещё нужно работать. Я конечно за этот бой оправдываться не буду. Я думал, что выиграл. В каждом раунде, когда мне давали указания, мне говорили, что я выигрываю. Как вы сами видели, в последнем раунде Хоригути и сам удивился тому, что выиграл. Был такой момент", — сказал Алмабаев в соцсетях.

Также казахстанец обратился к тем, кто пытается привлечь внимание за счет его поражения. Он призвал критиков добиваться результатов самостоятельно и не строить популярность на чужих неудачах. В завершение боец призвал соотечественников сохранять единство и не падать духом из-за поражений.

Статистика Асу Алмабаева в UFC

Алмабаев выступает в UFC с 2024 года. Поражение от Хоригути стало для него четвертым в профессиональной карьере и вторым в ведущей лиге мира. На счету казахстанца семь побед и два поражения в UFC.

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