UFC представил обновлённый рейтинг в полусреднем весе, в котором в своё время одну из лидирующих позиций занимал казахстанец Шавкат Рахмонов, передают Vesti.kz.

Существенный скачок совершил американец Кевин Холланд, улучшивший своё положение сразу на пять позиций и поднявшийся на десятое место. В минувшие выходные на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США) он свёл вничью поединок с представителем Сербии Урошем Медичем.

Идущие следом за Холландом Леон Эдвардс, Камару Усман, Хоакин Бакли, Ярослав Амосов и Джейкоб Смит опустились на одну строчку каждый.

Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев.

Рейтинг полусреднего веса UFC

1. Карлос Пратес

2. Иэн Мачадо Гэрри

3. Майкл Моралес

4. Джек Делла Маддалена

5. Шон Брэди

6. Габриэль Бонфим

7. Белал Мухаммад

8. Майк Мэлотт

9. Урош Медич

10 (+5). Кевин Холланд

11 (-1). Леон Эдвардс

12 (-1). Камару Усман

13 (-1). Хоакин Бакли

14 (-1). Ярослав Амосов

15 (-1). Джейкоб Смит

Напомним, что Рахмонов выбыл из данного рейтинга из-за длительного отсутствия выступлений, вызванного травмой. Последний раз казахстанец выходил в октагон в декабре 2024 года, когда на турнире UFC 310 победил единогласным решением судей ирландца Иэна Мачадо Гэрри. С тех пор он восстанавливается после серьёзной травмы колена.

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