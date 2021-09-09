Яркий легковес и сокрушитель соперников из Узбекистана. Кто придет в обновленную сборную Казахстана по боксу

Cборная Казахстана по боксу перед октябрьским чемпионатом мира в Сербии переживет серьезную перестройку, а корреспондент Vesti.kz прогнозирует появление в составе группы перспективной молодежи.

Наверное, самый долгожданный новобранец в национальной команде - это легковес Сабырхан Махмуд (до 54 килограммов). 20-летний боксер ярко завершил с молодежным боксом, а в прошлом году выиграл национальный турнир у будущего олимпийского призера Сакена Бибосынова. Предположим, что казахстанская сборная получит новую звездочку, которая может вырасти до мастера мирового уровня.

Следующие - братья Оралбай. Перспективные молодые боксеры, которые уже пытались выйти в лидеры первой сборной, но более опытные конкуренты, а это Бекзад Нурдаулетов с Василием Левитом, не пропустили их. Еще одна попытка для Айбека с Нурбеком может оказаться продуктивнее, хоть полутяжелые дивизионы с тяжелым и набиты интересными кандидатами.

Например, есть еще Сагындык Тогамбай, который дважды выиграл молодежный чемпионат Азии с победами над конкурентами из Узбекистана. Первый турнир казахстанец взял в категории до 81 килограмма, а затем - в дивизионе с лимитом до 91 килограмма. Есть у проспекта еще серебро на мировом турнире среди молодежи в 2018 году, когда его на пути к победе смог остановить только россиянин Руслан Колесников.

Пара зрелищных парней придут в супертяжелый вес. О Дамире Тойбае с Айболды Дауренулы говорят не первый год, а в 2020-м они финишировали на чемпионате Казахстана вслед за лидером сборной Камшыбеком Кункабаевым. Возможно, что кто-то из них придет на смену капитану национальной команды и воплотит цель - выиграть олимпийское золото в элитном дивизионе.

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Напомним, первым большим турниром обновленной сборной Казахстана может стать чемпионат мира, который пройдет в октябре в Сербии. Он пройдет с 26 октября по 6 ноября. Перед стартом нового олимпийского цикла в национальной команде сменили главного тренера.

Фото: ©КФБ (1) и ©Данияр Майлыбаев (2)

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