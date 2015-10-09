Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 13:44
 

World Boxing опубликовал календарь турниров на 2026 год. Узбекистан примет финал

  Комментарии

Поделиться
World Boxing опубликовал календарь турниров на 2026 год. Узбекистан примет финал ©instagram.com/officialworldboxing/

Международная федерация бокса World Boxing опубликовала календарь соревнований на 2026 год, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Международная федерация бокса World Boxing опубликовала календарь соревнований на 2026 год, сообщают Vesti.kz.

В этом году организация, возглавляемая легендарным казахстанцем Геннадием Головкиным, планирует провести 11 турниров.

Расписание этапов Кубка мира от World Boxing

  • Первый этап состоится в апреле в Бразилии.
  • Второй этап примет Китай, он намечен на июнь.
  • Финальный этап пройдёт в Узбекистане в конце ноябре - начале декабря.

Когда и где пройдут турниры World Boxing в 2026 году

В соревновательный календарь вошёл чемпионат мира среди боксёров не старше 19 лет, который состоится летом. Место проведения и точные сроки пока не определены.

  • 8-15 марта: World Boxing Futures Cup 2026 U19 (Таиланд);
  • 28 марта - 11 апреля: чемпионат Азии среди мужчин и женщин (Монголия);
  • 20-26 апреля: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), первый этап (Бразилия); 
  • 15-20 июня: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), второй этап (Китай);
  • 23 июля - 2 августа: Игры Содружества (мужчины и женщины) (Шотландия);
  • 15-26 сентября: чемпионат Европы по боксу (мужчины и женщины) (Болгария);
  • 19 сентября - 4 октября: Азиатские игры (мужчины и женщины) (Япония);
  • 10-17 октября: Панамериканский чемпионат по боксу (мужчины и женщины) (Мексика);
  • 31 октября - 13 ноября: Олимпийские игры среди молодёжи (Дакар);
  • 25 ноября - 2 декабря: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), финальный этап (Узбекистан);

Сборная Казахстана по боксу примет участие в нескольких турнирах под эгидой World Boxing. Подробности - по этой ссылке.

Напомним, 23 ноября в Риме (Италия) прошёл Конгресс World Boxing, на котором Геннадий Головкин был официально утвержден в качестве президента организации. Казахстанская федерация бокса вошла в состав организации в ноябре 2024 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 20:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Бернли
Бернли
(Бернли)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Бернли
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!