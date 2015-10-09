World Boxing опубликовал календарь турниров на 2026 год. Узбекистан примет финал

Международная федерация бокса World Boxing опубликовала календарь соревнований на 2026 год, сообщают Vesti.kz.
В этом году организация, возглавляемая легендарным казахстанцем Геннадием Головкиным, планирует провести 11 турниров.
Расписание этапов Кубка мира от World Boxing
- Первый этап состоится в апреле в Бразилии.
- Второй этап примет Китай, он намечен на июнь.
- Финальный этап пройдёт в Узбекистане в конце ноябре - начале декабря.
Когда и где пройдут турниры World Boxing в 2026 году
В соревновательный календарь вошёл чемпионат мира среди боксёров не старше 19 лет, который состоится летом. Место проведения и точные сроки пока не определены.
- 8-15 марта: World Boxing Futures Cup 2026 U19 (Таиланд);
- 28 марта - 11 апреля: чемпионат Азии среди мужчин и женщин (Монголия);
- 20-26 апреля: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), первый этап (Бразилия);
- 15-20 июня: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), второй этап (Китай);
- 23 июля - 2 августа: Игры Содружества (мужчины и женщины) (Шотландия);
- 15-26 сентября: чемпионат Европы по боксу (мужчины и женщины) (Болгария);
- 19 сентября - 4 октября: Азиатские игры (мужчины и женщины) (Япония);
- 10-17 октября: Панамериканский чемпионат по боксу (мужчины и женщины) (Мексика);
- 31 октября - 13 ноября: Олимпийские игры среди молодёжи (Дакар);
- 25 ноября - 2 декабря: Кубок мира World Boxing (мужчины и женщины), финальный этап (Узбекистан);
Сборная Казахстана по боксу примет участие в нескольких турнирах под эгидой World Boxing. Подробности - по этой ссылке.
Напомним, 23 ноября в Риме (Италия) прошёл Конгресс World Boxing, на котором Геннадий Головкин был официально утвержден в качестве президента организации. Казахстанская федерация бокса вошла в состав организации в ноябре 2024 года.
