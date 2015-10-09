World Boxing опубликовал календарь турниров на 2026 год. Узбекистан примет финал

Международная федерация бокса World Boxing опубликовала календарь соревнований на 2026 год, сообщают Vesti.kz.

В этом году организация, возглавляемая легендарным казахстанцем Геннадием Головкиным, планирует провести 11 турниров.

Расписание этапов Кубка мира от World Boxing

Первый этап состоится в апреле в Бразилии.

состоится в апреле в Бразилии. Второй этап примет Китай, он намечен на июнь.

примет Китай, он намечен на июнь. Финальный этап пройдёт в Узбекистане в конце ноябре - начале декабря.

Когда и где пройдут турниры World Boxing в 2026 году

В соревновательный календарь вошёл чемпионат мира среди боксёров не старше 19 лет, который состоится летом. Место проведения и точные сроки пока не определены.

8-15 марта: World Boxing Futures Cup 2026 U19 (Таиланд);

Сборная Казахстана по боксу примет участие в нескольких турнирах под эгидой World Boxing. Подробности - по этой ссылке.

Напомним, 23 ноября в Риме (Италия) прошёл Конгресс World Boxing, на котором Геннадий Головкин был официально утвержден в качестве президента организации. Казахстанская федерация бокса вошла в состав организации в ноябре 2024 года.

