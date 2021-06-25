"Влияет коронавирус". Василий Левит рассказал о подготовке к Олимпиаде и медальных надеждах

Василий Левит рассказал о текущей подготовке к Олимпийским играм в Токио. В интервью корреспонденту Vesti.kz боксер отметил, что на процесс повлиял коронавирус. При этом все проходит по плану.

"Говоря о нескольких прошедших олимпийских циклах, не могу сказать, что сейчас присутствует какой-то особый накал. Единственное, на процесс влияет коронавирус, выстраивая различные ограничения. А так, в принципе, все нормально.

Сейчас уже выходим на пиковые кондиции. Тренеры над этим работают. Мы же следуем их указаниям, установкам. Тренировочный процесс проходит по плану.

Недавно завершился учебно-тренировочный сбор. Теперь отправимся по домам, будем работать на местах. И далее команду ждет подводящий сбор.

Работали над физикой. А вот стартов уже не будет. Чемпионат Азии был последним турниром в преддверии Олимпийских игр. Даст Бог, будет медаль",- озвучил Левит.

Добавим, что на прошедшем в ОАЭ чемпионате Азии Левит завоевал серебряную медаль. Обладателем олимпийской лицензии боксер стал на отборочном турнире в Аммане.

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