Видео мощного нокаута в бою Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков ярко дебютировал на мировом первенстве в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала категории до 75 кг он уверенно разобрался с представителем Сейшельских островов Джошуа Аароном Казеном. Уже в первом раунде соперник отправился в нокдаун, а судьи единогласно отдали трёхминутку казахстанцу — 5:0.

Во втором раунде Аккалыков окончательно забрал инициативу: мощная серия ударов потрясла оппонента и вновь опустила его на настил ринга. Итог — убедительный нокаут и уверенный выход Сабыржана в 1/8 финала.

Отметим, что сегодня, 6 декабря на мировом первенстве под эгидой IBA выступят еще три казахстанца - Даниял Сабит (51 кг), Сакен Бибосынов (54 кг) и Серик Темиржанов (60 кг).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

