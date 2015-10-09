Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 21:31
 

Видео мощного нокаута в бою Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Видео мощного нокаута в бою Казахстана на ЧМ-2025 по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков ярко дебютировал на мировом первенстве в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков ярко дебютировал на мировом первенстве в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала категории до 75 кг он уверенно разобрался с представителем Сейшельских островов Джошуа Аароном Казеном. Уже в первом раунде соперник отправился в нокдаун, а судьи единогласно отдали трёхминутку казахстанцу — 5:0.

Во втором раунде Аккалыков окончательно забрал инициативу: мощная серия ударов потрясла оппонента и вновь опустила его на настил ринга. Итог — убедительный нокаут и уверенный выход Сабыржана в 1/8 финала.

Отметим, что сегодня, 6 декабря на мировом первенстве под эгидой IBA выступят еще три казахстанца - Даниял Сабит (51 кг), Сакен Бибосынов (54 кг) и Серик Темиржанов (60 кг).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 декабря 01:05   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ренн Стад
Ренн Стад
(Ренн)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ренн Стад
Проголосовало 31 человек

Реклама

Живи спортом!