Узбекистан с двумя нокдаунами завоевал медаль ЧА по боксу

Нигина Уктамова из Узбекистана успешно вышла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 57 килограммов она по очкам победила Мижгону Самадову из Таджикистана, причем последняя дважды побывала в нокдауне в третьем раунде.

Выход в 1/2 финала гарантировал Уктамовой как минимум бронзовую медаль континентального турнира.

Отметим, что в полуфинале весовой категории до 52 килограммов еще одна представительница Узбекистана Феруза Казакова встретится с казахстанкой Жазирой Уракбаевой, бой состоится 7 декабря.

Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.

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