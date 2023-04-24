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Тренер сборной Казахстана объяснил выбор боксеров на ЧМ-2023. Есть дебютанты

Тренер сборной Казахстана объяснил выбор боксеров на ЧМ-2023. Есть дебютанты
©КФБ

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал состав на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

"Процедура выявления имен претендентов на этот чемпионат мира был долгим, тщательным и кропотливым. С начала этого года тренерский штаб провел необходимые УТС, возил разные составы на различные соревнования, и по каждому из этих боксеров есть тщательный анализ. Это же касается и четырех наших дебютантов. Несмотря на молодость, они имеют свое имя в мире бокса и готовы с честью защищать наше имя на международной арене", - приводит слова Айтжанова пресс-служба КФБ.

Казахстан объявил состав на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Напомним, чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая. Медали будут разыграны в 13 весовых категориях.

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а за третье - 50 000 долларов.

 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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