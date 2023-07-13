Тренер назвал главные отличия казахской и узбекской школ бокса

Тренер по боксу из Казахстана Юрий Чернобровкин рассказал, в чем заключаются основные особенности представителей двух конкурирующих школ на любительском ринге - казахской и узбекской, сообщают Vesti.kz.

"Казахская школа бокса даже при Союзе отличалась. Казахская школа бокса это, наверное, чисто бокс, где действительно как в шахматах - ты двигаешься на ногах, бьешь, обманываешь, хитришь. Стараешься не переходить в драки, не даешь себе эмоций, чтобы перейти в драку. Бывает же, что когда начинаешь проигрывать, удары становятся отчаяннее. У наших парней этого нет. Они начинают как-то перестраиваться. Не получается на ногах - начинают работать вторым номером. Это большая заслуга наших тренеров", - сказал Чернобровкин в интервью Naiza TV.

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"Узбекская школа бокса более напористая, поддавливают за счет физики. Физически они сильные. Эти две школы бокса вроде на равных, но с каждой стороны есть какие-то плюсы. У узбекской школы бокса именно такой напористый бокс - они идут вперед, давят все время, а наша, казахская школа - это больше какой-то хитростью взять, где-то обмануть, на себя вызвать. Как фехтование", - резюмировал тренер.

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Добавим, что Казахстан возглавляет рейтинг Международной ассоциации бокса (IBA). На втором месте идет Узбекистан (60 800), а замыкает тройку лучших Россия (58 050).

При этом Узбекистан выиграл медальный зачет на домашнем чемпионате мира-2023 по боксу - хозяева ринга завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занял Казахстан (4-1-0), а третье - Россия (2-0-4).

Для Казахстана это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.

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