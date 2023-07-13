Названы главные звезды сборной Казахстана по боксу

Известный казахстанский тренер по боксу Юрий Чернобровкин выделил двух представителей из текущего состава мужской сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Наиболее перспективными боксерами, по мнению специалиста, являются Сакен Бибосынов и Махмуд Сабырхан.

"Из нашей команды мне Бибосынов и Махмуд Сабырхан очень нравятся. Бибосынов такой высокий, рослый. И взять Сабырхана - насколько мне их бокс нравится! Это действительно классика нашего казахского вида спорта, бокса. Как они боксируют, насколько чувствительные. У нас давно не было таких боксеров в легких весах. В свое время был Болат Жумадилов — вот он мне тоже нравился. Жалко он Олимпиаду не выиграл, дважды был вторым, но как он боксировал феноменально... И вот, сейчас эти парни появились. Не хочу сглазить, я где-то, может быть, суеверный чуть-чуть. Главное, чтобы они сейчас добились. Хотелось бы, конечно, чтобы они стали олимпийскими чемпионами. Очень мне их бокс нравится, и сами они мне импонируют - такие скромные парни. Дай Бог им удачи в больших боях", - сказал тренер в интервью Naiza TV.