Супердерби в боксе: чем Узбекистан ответил Казахстану в отборе на Олимпиаду

Сегодня, 11 марта, в Бусто-Арсицио (Италия) пройдет девятый соревновательный день всемирного квалификационного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
От Казахстана на ринг выйдут семь боксеров, которые в случае побед могут обеспечить себе путевки на ОИ. Подробнее - здесь.
Отметим, главный конкурент - Узбекистан выставит сегодня также семерых представителей в четвертьфинальных и полуфинальных боях.
50 кг: Сабина Бобокулова (Узбекистан) - Ринки Киношита (Япония);
63,5 кг: Руслан Абдуллаев (Узбекистан) - Алексей Сендрик (Сербия);
66 кг: Навбахор Хамидова (Узбекистан) - Моронта Эрнандеза (Доминиканская Республика);
71 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев (Узбекистан) - Зияд Ишаиш (Иордания);
75 кг: Азиза Зокирова (Узбекистан) - Чантелла Реид (Великобритания);
80 кг: Турабек Хабибуллаев (Узбекистан) - Хуан Ортис (Колумбия);
92 кг: Лазизбек Мулложонов (Узбекистан) - Георги Кушиташвили (Грузия).
Загрузка матч-центра...
Реклама