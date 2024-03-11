Супердерби в боксе: чем Узбекистан ответил Казахстану в отборе на Олимпиаду

Сегодня, 11 марта, в Бусто-Арсицио (Италия) пройдет девятый соревновательный день всемирного квалификационного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут семь боксеров, которые в случае побед могут обеспечить себе путевки на ОИ. Подробнее - здесь.

Отметим, главный конкурент - Узбекистан выставит сегодня также семерых представителей в четвертьфинальных и полуфинальных боях.

50 кг: Сабина Бобокулова (Узбекистан) - Ринки Киношита (Япония);

63,5 кг: Руслан Абдуллаев (Узбекистан) - Алексей Сендрик (Сербия);

66 кг: Навбахор Хамидова (Узбекистан) - Моронта Эрнандеза (Доминиканская Республика);

71 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев (Узбекистан) - Зияд Ишаиш (Иордания);

75 кг: Азиза Зокирова (Узбекистан) - Чантелла Реид (Великобритания);

80 кг: Турабек Хабибуллаев (Узбекистан) - Хуан Ортис (Колумбия);

92 кг: Лазизбек Мулложонов (Узбекистан) - Георги Кушиташвили (Грузия).