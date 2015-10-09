Судьи решили исход боя Казахстана на ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Бибарыс Аширбай вышел в четвертьфинал чемпионата Азии-2026 среди спортсменов до 19 лет, сообщают Vesti.kz.

Один из фаворитов турнира в весовой категории до 70 килограммов провёл свой первый поединок в Джакарте (Индонезия).

Его соперником в 1/8 финала был представитель Индии Прашант. Казахстанец одержал победу решением судей со счётом 4:1, обеспечив себе место в четвертьфинале.

Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит с 3 по 16 июля.

Казахстанскую команду на континентальном первенстве представляют 39 боксёров, выступающих в мужских и женских соревнованиях обеих возрастных категорий.

Ранее места в четвертьфинале в категории U19 гарантировали себе Акжурек Калабай (65 кг), Едиге Нургожа (55 кг), Досжан Жумакан (до 60 кг) и Адиль Асканбай (до 50 кг). Успешно стартовали и представители Казахстана в возрастной группе до 23 лет: Асылхан Кошербай (до 65 кг) и Нурасыл Толебек (до 60 кг) одержали победы в поединках 1/8 финала и продолжили борьбу за медали чемпионата Азии.

Казахстан узнал первых соперников на ЧА-2026 по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!