Казахстанка Валерия Аксенова завершила выступление на Кубке мира по боксу от World Boxing, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская боксёрша, победительница этапа Кубка мира в Бразилии, выступающая в весовой категории до 80 килограммов, встретилась в четвертьфинале с представительницей Индии Найной.

Исход поединка решился в заключительном, третьем раунде. Судьи отдали предпочтение индийской спортсменке, которая одержала победу раздельным решением со счётом 3:2.

Это третья потеря Казахстана на турнире в Узбекистане. Ранее Даниял Сабит, выступающий в весовой категории до 50 килограммов, потерпел поражение в четвертьфинале, также в четвертьфинале из дальнейшей борьбы выбыла Шугыла Налибай (75 кг).

В полуфинал от Казахстана пробились Карина Ибрагимова (57 кг) и Онер Сейилхан (80 кг).

Финальный этап Кубка мира в столице Узбекистана продлится с 28 ноября по 3 декабря. Всего в соревнованиях принимают участие 142 спортсмена из 31 страны, получившие приглашения от международной организации World Boxing.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!