Стало известно, почему первый номер сборной Казахстана пропустит чемпионат Азии по боксу

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов высказался о состоянии здоровья Нурбека Оралбая (до 80 кг), который пропустит грядущий чемпионат Азии, сообщают Vesti.kz. Континентальное первенство пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд).

"В 81 килограмм поедет Ерасыл Жакпеков. Все знают, что в этом весе первый номер Нурбек Оралбай. Но в связи с лечением пазух носа, мы его освободили от всех учебно-тренировочных сборов и соревнований, - заявил специалист в интервью пресс-службе КФБ.

Он единственный из состава мужской сборной Казахстана, кто сумел добраться до олимпийской награды.

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