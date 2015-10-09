Стал известен сильнейший состав сборной Казахстана на домашний этап Кубка мира

С 30 июня по 7 июля в Астане пройдет этап Кубка мира по боксу под эгидой Федерации World Boxing. Женская сборная Казахстана уже завершает итоговый этап подготовки к турниру в Алматы, передают Vesti.kz.
Уже в ближайшие дни команда прилетит в столицу, где продолжит подготовку непосредственно к старту соревнований. Как сообщает журналист Аян Толеген, уже определен состав спортсменок, которые представят страну на Кубке мира, если тренерский штаб не внесет изменений в последний момент.
Предварительный состав:
- 48 кг - Назым Кызайбай
- 50 кг - Алуа Балкибекова
- 54 кг - Анел Сакыш
- 57 кг - Айдана Забынбекова
- 60 кг - Виктория Графеева
- 65 кг - Аида Абикеева
- 70 кг - Наталья Богданова
- 75 кг - Надежда Рябец
- 80 кг - Гульсая Ержан
- 80+ кг - Елдана Талипова
Стоит отметить, что на прошедшем чемпионате мира по версии IBA в сербском Нише казахстанская команда завоевала три золотые (Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева), две серебряные (Виктория Графеева, Елдана Талипова) и одну бронзовую (Наталья Богданова) медали.
Назым Кызайбай является единственным боксершей в истории Казахстана - как среди женщин, так и среди мужчин - которой удалось трижды завоевать титул чемпиона мира.
Казахстан назвал состав на домашний этап Кубка мира по боксу
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