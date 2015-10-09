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Стал известен сильнейший состав сборной Казахстана на домашний этап Кубка мира

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Стал известен сильнейший состав сборной Казахстана на домашний этап Кубка мира ©Depositphotos.com/albund

С 30 июня по 7 июля в Астане пройдет этап Кубка мира по боксу под эгидой Федерации World Boxing. Женская сборная Казахстана уже завершает итоговый этап подготовки к турниру в Алматы, передают Vesti.kz.

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С 30 июня по 7 июля в Астане пройдет этап Кубка мира по боксу под эгидой Федерации World Boxing. Женская сборная Казахстана уже завершает итоговый этап подготовки к турниру в Алматы, передают Vesti.kz.

Уже в ближайшие дни команда прилетит в столицу, где продолжит подготовку непосредственно к старту соревнований. Как сообщает журналист Аян Толеген, уже определен состав спортсменок, которые представят страну на Кубке мира, если тренерский штаб не внесет изменений в последний момент.

Предварительный состав:

  • 48 кг - Назым Кызайбай
  • 50 кг - Алуа Балкибекова
  • 54 кг - Анел Сакыш
  • 57 кг - Айдана Забынбекова
  • 60 кг - Виктория Графеева
  • 65 кг - Аида Абикеева
  • 70 кг - Наталья Богданова
  • 75 кг - Надежда Рябец
  • 80 кг - Гульсая Ержан
  • 80+ кг - Елдана Талипова

Стоит отметить, что на прошедшем чемпионате мира по версии IBA в сербском Нише казахстанская команда завоевала три золотые (Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева), две серебряные (Виктория Графеева, Елдана Талипова) и одну бронзовую (Наталья Богданова) медали.

Назым Кызайбай является единственным боксершей в истории Казахстана - как среди женщин, так и среди мужчин - которой удалось трижды завоевать титул чемпиона мира.

Казахстан назвал состав на домашний этап Кубка мира по боксу

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 11, мужчины
26 июня 17:00   •   не начат
Актобе-М
Актобе-М
(Актобе)
- : -
Каспий
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Актобе-М
Ничья
Каспий
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