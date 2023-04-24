Соперник Казахстана отправил двух действующих чемпионов мира на ЧМ-2023 по боксу

Мужская сборная Японии по боксу объявила состав на чемпионат мира-2023, сообщают Vesti.kz. На мировое первенство в Ташкент (Узбекистан) отправились девять спортсменов.

В состав делегации вошли Кадзума Аратаке (48 кг), Томоя Цубои (51 кг), Сиого Танака (54 кг), Харада Судаи (57 кг), Рен Охаси (60 кг), Юта Акияма (63,5 кг), Юто Вакита (67 кг), Севон Окадзава (71 кг), Иссеи Арамото (80 кг).

Среди них два действующих чемпиона мира - Цубои и Окадзава выиграли золото на ЧМ-2021 в Белграде (Сербия).

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Сам чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая, а медали будут разыграны в 13 весовых категориях.

Сборная Казахстана также объявила состав на мировое первенство. С ним можно ознакомиться здесь.

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