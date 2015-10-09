Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Заключительная часть соревнований пройдёт с 26 ноября по 4 декабря под эгидой международной организации World Boxing.

Мужская команда:

50 кг. Володя Мнацаканян

65 кг. Максим Шумов

75 кг. Сергей Сергеев

80 кг. Бешто Шавлаев

85 кг. Идар Занилов

Женская команда:

48 кг. Юлия Чумгалакова

57 кг. Людмила Воронцова

70 кг. Надежда Голубева

75 кг. Елена Гапешина

80 кг. Салтанат Меденова

Свыше 80 кг. Ксения Олифиренко

Всего в соревнованиях примут участие 142 боксёра из 31 страны. Спортсмены получили приглашения на турнир от международной организации World Boxing.

Первые поединки состоятся 28 ноября, а финальные бои запланированы на 3 декабря.

Ранее стал известен состав Казахстана и Узбекистана на Кубок мира по боксу.

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