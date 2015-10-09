Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.
Заключительная часть соревнований пройдёт с 26 ноября по 4 декабря под эгидой международной организации World Boxing.
Мужская команда:
- 50 кг. Володя Мнацаканян
- 65 кг. Максим Шумов
- 75 кг. Сергей Сергеев
- 80 кг. Бешто Шавлаев
- 85 кг. Идар Занилов
Женская команда:
- 48 кг. Юлия Чумгалакова
- 57 кг. Людмила Воронцова
- 70 кг. Надежда Голубева
- 75 кг. Елена Гапешина
- 80 кг. Салтанат Меденова
- Свыше 80 кг. Ксения Олифиренко
Всего в соревнованиях примут участие 142 боксёра из 31 страны. Спортсмены получили приглашения на турнир от международной организации World Boxing.
Первые поединки состоятся 28 ноября, а финальные бои запланированы на 3 декабря.
Ранее стал известен состав Казахстана и Узбекистана на Кубок мира по боксу.
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