Сакен Бибосынов назвал самый сложный бой в отборе на ОИ-2024

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 51 килограмма, взял лицензию на Олимпиаду-2024 по итогам отборочного турнира в итальянском Бусто-Арсицио, передают Vesti.kz.

Он заявил, что постарается основательно подготовиться к Играм в Париже, а также назвал самый сложный бой в Бусто-Арсицио.

"Моей главной целью было защитить честь страны и получить лицензию. Я счастлив, что добился своей цели. Это только начало большого пути. Впереди нас ждет большая ответственность и важные бои. Постараюсь исправить ошибки токийской Олимпиады в Париже. Что касается лицензионного турнира, то я усиленно готовился ко всем своим соперникам. Я был уверен, что получу лицензию. Среди поединков чуть сложнее был последний, решающий. Однако мое желание получить квоту воплотилось в реальность", - приводит слова Бибосынова Olympic.kz.

Бибосынов пробился на вторую Олимпиаду в карьере. До этого он завоевал бронзовую медаль на Играх-2020 в Токио.

В Италии обладателями лицензий также стали Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92). А до этого на Азиатских играх их завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57).