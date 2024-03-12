Разгромом с нокдауном Бибосынова закончился "финал" отбора на Олимпиаду-2024

Казахстанец Сакен Бибосынов провел бой 1/4 финала лицензионного олимпийского турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Соперником боксера из Казахстана в весовой категории до 51 килограмма был Киаран Макдональд из Великобритании. Поединок завершился победой Бибосынова - 4:0. При этом в третьем раунде казахстанцу был отсчитан нокдаун.

Таким образом, Бибосынов стал обладателем олимпийской лицензии.

26-летний Бибосынов является победителем и бронзовым призером чемпионатов мира (2021 и 2019), также он брал серебро и бронзу на чемпионатах Азии (2022 и 2021) и бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио.

Отметим, что ранее Казахстан завоевал три лицензии на Олимпиаду-2024. Это сделали Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Отметим, что сегодня еще три казахстанца выйдут на ринг.

Расписание вечерней серии:

00:30 - 57 кг. Махмуд Сабырхан - Асрор Вохидов (Таджикистан);

00:45 - 71 кг. Асланбек Шымбергенов - Сархан Алиев (Азербайджан);

01:30 - 80 кг. Нурбек Оралбай - Келин Кессиди (Ирландия).

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.