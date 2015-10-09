"Ряд скандальных боев". Легенда казахстанского бокса раскритиковал ЧМ-2025 от IBA

Советский и казахстанский боксёр, серебряный призер Олимпийских игр-1980 Виктор Демьяненко раскритиковал чемпионат мира-2025 под эгидой IBA, который прошёл с 4 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

"Я не смотрел все бои на чемпионате от IBA. Однако попадание 12 боксеров из России в финал - наглядный показатель. Мне довелось увидеть ряд скандальных боев. Что я могу сказать? Хорошо, что мы ушли в World Boxing. Я думаю, что этот чемпионат наглядно показал, почему IBA лишили права отбирать боксеров на Олимпиаду", — заявил Демьяненко.

По итогам турнира победу в медальном зачёте одержала сборная России, завоевавшая 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награду. Вторую позицию заняла команда Казахстана с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Тройку сильнейших замкнул Узбекистан — в активе этой сборной 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Отметим, что в июле 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) окончательно исключил Международную боксёрскую ассоциацию (IBA) из олимпийской семьи без возможности восстановления статуса. Конфликт длился около пяти лет: МОК неоднократно предоставлял IBA шанс на реформы, однако организация так и не решила вопросы прозрачности управления и, по утверждениям комитета, оказывала давление на направленных экспертов.

В результате 26 февраля МОК временно признал организацию World Boxing, наделив её полномочиями по проведению отборочных соревнований и турниров по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

