Любительский бокс
Сегодня 17:17
 

Разгромом обернулся бой Иноуэ - Ахмадалиев за абсолютного чемпиона мира

  Комментарии

©instagram.com/naoyainoue_410

14 сентября 2025 года в Нагое (Япония) состоялся долгожданный вечер бокса, главным событием которого стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе между японцем Наоя Иноуэ (31-0, 27 KO) и узбекским боксёром Муроджоном Ахмадалиевым (14-1, 11 KO), передают Vesti.kz.

Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) продемонстрировал класс и опыт, одержав уверенную победу над Муроджоном Ахмадалиевым (14-1, 11 KO) единогласным решением судей — 117-111, 118-110, 118-110.

С первых раундов Иноуэ контролировал бой, демонстрируя превосходство в технике, скорости и точности ударов. Ахмадалиев пытался навязать борьбу и искать свои шансы, но опыт и стратегия японца оказались решающими.

Эта победа позволила Наое Иноуэ сохранить титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе и подтвердить свой статус одного из сильнейших представителей дивизиона в мире.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   Финалы, мужчины
15 сентября 00:20   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Оралбай
Ничья
Зокиров
Проголосовало 29 человек

