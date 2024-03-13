Как "работать с судьями" рассказали в сборной Казахстана по боксу

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz итоги лицензионного олимпийского турнира в Бусто-Арсицио (Италия).

В итоге обладателями путевок на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92). А до этого на Азиатских играх лицензии завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57).

- Соревнование прошло на высшем уровне. Не было никакой разницы с чемпионатом мира. Собрались лучшие боксеры мира, которые бились за олимпийские лицензии изо всех сил. Борьба была упорной. Я хочу поблагодарить всех ребят. Все старались изо всех сил. Никого выделить не могу. Все отдали свои силы. Всеми доволен, - отметил Айтжанов.

- Как вы оцениваете судейство?

- На судей обижаться нельзя. У каждого есть свое видение. Нужно не давать шансов сопернику и добиться максимального преимущества. Нельзя допускать близких боев. Нужно завоевать симпатию судей.

- Какие дальнейшие планы сборной?

- Сейчас ничего нельзя сказать. После турнира мы должны подвести итоги. У нас будет двухнедельный перерыв. Нужно залечить травмы и привести себя в нормальное состояние. Спустя это время мы определимся с дальнейшими планами.

Казахстан vs Узбекистан: кто завоевал больше лицензий в отборе на Олимпиаду-2024

33-ие Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. У казахстанских боксеров еще будет возможность добрать лицензии, ведь с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет второй лицензионный турнир на ОИ.