Прямая трансляция финальных боев казахстанских боксеров на чемпионате Азии

Сегодня, 31 мая, в Дубае (ОАЭ) пройдут финальные поединки чемпионата Азии по боксу, куда отобрались пять представителей сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За "золото" будут боксировать Даниял Сабит (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Начало боев - в 20:00 по времени Нур-Султана. Их в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, что ранее женская сборная Казахстана заняла первое месте в общекомандном зачете. В ее активе десять медалей, из них восемь золотых, одна серебряная и одна бронзовая. Наставник команды Ерик Алгабек отметил, что этим результатом его подопечные подтвердили, что Казахстан - боксерская держава.

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