Прямая трансляция боя Назым Кызайбай в отборе на Олимпиаду-2024

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай сегодня, 25 мая, проведет первый бой на последнем отборочном турнире на Олимпиаду-2024 в Бангкоке (Таиланд). Ее соперницей будет представительница Словакии Николь Дурикова, сообщают Vesti.kz.

Противостояние Кызайбай и Дуриковой в весовой категории до 50 килограммов начнется в 16:30 по казахстанскому времени. Его можно будет увидеть в Instagram-эфире аккаунта BoxingKazakhstan.

Ранее вышло полное расписание поединков с участием казахстанцев на этом турнире.