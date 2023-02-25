Прямая трансляция боев казахстанских боксеров за выход в финал малого ЧМ-2023

Сегодня, 25 февраля, два казахстанских боксера выступят в полуфинале Кубка Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана выступят два человека.

В весовой категории до 57 килограммов Оразбек Асылкулов встретится с Артуром Базеяном из Армении, становившимся вице-чемпионом Европы в прошлом году.

А в весовой категории до 75 килограммов Нурканат Райыс сразится с хозяином ринга Рами Киваном, который выигрывал серебро чемпионата Европы-2022 среди молодежи.

Прямая трансляция боев начнется в 22:00 по времени Астаны и будет доступна ближе к событию.

Напомним, что в 1/4 финала Асылкулов сенсационно победил действующего чемпиона Азии Абдумалика Халокова из Узбекистана, а Райыс оказался сильнее другого узбека Алохона Абдуллаева.

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