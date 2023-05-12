Просившийся в сборную Казахстана узбекский боксер с нокдауном вышел в финал ЧМ-2023

Этнический казах Руслан Абдуллаев, выступающий за сборную Узбекистана, вышел в финал чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 63,5 килограммов он встречался с представителем Армении Ованесом Бачковым и одержал победу со счетом 5:0. По ходу боя Абдуллаев отправил своего соперника в нокдаун.

В финале он сразится с Чинзориком Батарсухом из Монголии.

Абдуллаев - чемпион Азии-2022. Более двух лет назад он приезжал в Казахстан и хотел выступать за национальную сборную, однако его не приняли и он уехал обратно в Узбекистан.

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