Просившийся в сборную Казахстана боксер принес Узбекистану золото ЧМ-2023

Этнический казах Руслан Абдуллаев, представляющий сборную Узбекистана, выиграл золото чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 63,5 килограммов он победил решением судей представителя Монголии Баатврсухийна Чинзорига.

Абдуллаев является чемпионом Азии-2022. Более двух лет назад он приезжал в Казахстан и хотел выступать за национальную сборную, однако его не приняли и он уехал обратно в Узбекистан.

Отметим, что в весовой категории до 80 килограммов выступает еще один этнический казах Тохтарбек Танатхан, который представляет Китай. В финале ЧМ-2023 он встетится с представителем сборной Казахстана Нурбеком Оралбаем.

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