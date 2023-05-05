Призер ЧА из Казахстана стартовал с победы на ЧМ-2023 по боксу

Сегодня, 5 мая, на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) от сборной Казахстана выступил Серик Темиржанов. Он был представлен в весовой категории до 57 килограммов, передают Vesti.kz.

Ему в 1/16 финала противостоял Абдул-Карим Батили из Мали, у которого казахстанец выиграл по очкам.

Темиржанов - серебряный призер ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022.

Напомним, сегодня от Казахстана также выступят Нурбек Оралбай (до 80 килограммов) и Айбек Оралбай (до 92 килограммов). Прямая трансляция будет доступна здесь.

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