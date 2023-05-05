Прямая трансляция боев на ЧМ-2023 по боксу с участием медалистов из Казахстана

Сегодня, 5 мая, пройдет пятый соревновательный день на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан). От сборной Казахстана выступят три человека, передают Vesti.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по времени Астаны, Серик Темиржанов (до 57 килограммов) встретится с Абдул-Каримом Батили из Мали. Их поединок пройдет первым запуском на ринге А.

В вечерней сессии, которая возьмет свой старт в 19:00, Нурбек Оралбай (до 80 килограммов) будет боксировать с азербайджанцем Мурадом Аллахвердиевым. Это будет пятый поединок по счету на ринге B.

А его брат Айбек Оралбай (до 92 килограммов) встретится с итальянцем Азизом Аббесом Мухийдином. Они - в девятой паре на ринге А.

Бои в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Темиржанов - серебряный призер ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022.

Нурбек Оралбай - бронзовый призер чемпионата Азии-2022.

Айбек Оралбай - победитель чемпионата Азии-2022.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"