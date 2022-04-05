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Призер ЧА из Казахстана отправил в нокдаун соперника и вышел в полуфинал турнира в Таиланде

Призер ЧА из Казахстана отправил в нокдаун соперника и вышел в полуфинал турнира в Таиланде
©Кадр с видео
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев вышел в полуфинал боксерского турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанец за минуту нокаутировал соперника в Таиланде

Казахстанец, выступающий в весовой категории до 63 килограммов, в четвертьфинале встречался с Чу-Эн Лаем из Китайского Тайбэя.

Тольтаев одержал победу раздельным решением судей. В ходе боя соперник казахстанца побывал в нокдауне.

Напомним, что Санатали становился бронзовым призером чемпионата Азии.

В полуфинале Тольтаев сразится с другим казахстанцем Султаном Мусиновым, нокаутировавшим Ву Тан Дата из Вьетнама.

Напомним, ранее в полуфинал прошли Айбек Оралбай (до 91 килограмма), Сагындык Тогамбай (до 91 килограмма), Аятулла Такижанов (до 75 килограммов) и Нурбек Оралбай (до 81 килограмма).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Таиланд Тольтаев Санатали

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