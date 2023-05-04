Призер ЧА из Казахстана объяснился и извинился за вылет из чемпионата мира-2023 по боксу

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев, выступающий в весовой категории до 63,5 килограмма, прокомментировал свое поражение на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

На стадии 1/16 финала Санатали Тольтаев, становившийся бронзовым призером чемпионата Азии-2019, проиграл Ришарно Колину из Маврикия. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

"К сожалению, я проиграл. В боксе, как и в жизни, победы чередуются с поражениями. Поэтому мне бы хотелось, чтобы болельщики поддержали нас.

Что касается боя, то это опытный и непростой соперник, выступал на Олимпиадах, чемпионатах мира. В первом раунде я получил травму, когда соперник нанес удар. В левой стороне груди сейчас болит, поеду в больницу.

Не могу сказать, что я полностью выложился. Прошу у вас прощения", - приводит слова Тольтаева пресс-служба Дирекции развития спорта.

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