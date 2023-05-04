Видео полного боя казахстанца с участником трех Олимпийских игр на ЧМ-2023 по боксу

Сегодня, 4 мая, казахстанский боксер Санатали Тольтаев выбыл из чемпионата мира-2023 на стадии 1/16 финала. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.
Тольтаев выступает в весовой категории до 63,5 килограмма. Он проиграл Ришарно Колину из Маврикия по итогам трех раундов.
Колин - достаточно опытный боксер. Участник трех Олимпийских игр (2008, 2012 и 2020 года), бронзовый призер Игр Содружества (2010), чемпион Всеафриканских игр (2011), бронзовый призер чемпионата Африки (2015).
Для Казахстана это вторая потеря. Ранее из турнира выбыл Талгат Сырымбетов (до 60 килограммов).
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