Принципиальная битва. Кункабаев встретится с Джалоловым на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев и Баходир Джалолов из Узбекистана встретятся в четвертьфинале чемпионата мира-2023 в Ташкенте, передают Vesti.kz.

Этот бой в весовой категории свыше 92 килограммов достоин финала, но турнирная сетка свела их в поединке за выход в полуфинал - он состоится 10 мая.

В 1/8 финала Кункабаев единогласным решением победил Мохаммеда Млайеса из Сирии, а Джалолов прошел Теремоана Джуниора из Австралии.

Напомним, что сегодня, 7 мая, от Казахстана выступили еще три боксера. Если Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) потерпел сенсационное поражение в своем первом бою и остался за бортом мирового первенства, то Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Нурканат Райыс (до 75 килограммов) выиграли свои поединки.

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