Два поражения от узбеков и отказ лидера. Казахстан остался ни с чем в первый медальный день малого ЧМ по боксу

На международном турнире "Кубок Странджа", который проходит в Софии (Болгария), состоялись первые четвертьфинальные бои, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Участие в поединках приняли четыре казахстанских боксера. Выход в полуфинал гарантировал им как минимум бронзовые медали турнира, однако ни один из них до данной стадии не дошел. Причем у троих из четырех в соперниках были представители сборной Узбекистана.

Так, сначала в категории до 48 килограммов Ернур Кайрат уступил Луке Кублашвили из Грузии. В весе до 67 килограммов Темирхан Тезек проиграл Бехзоду Хамидову из Узбекистана. Лидер сборной Казахстана супертяж Камшыбек Кункабаев, бронзовый призер ОИ-2020, снялся с поединка против принципиального соперника - олимпийского чемпиона из Узбекистана Баходира Джалолова. А в последнем бою дня Бекзат Танатар (86 килограммов) всухую проиграл узбеку Шохжахону Абдуллаеву.

Отметим, что также в этот день на турнире с победы стартовал чемпион мира Бекзад Нурдаулетов. Он провел свой первый бой за 1,5 года - после провала на Олимпиаде в Токио, и вышел в четвертьфинал.

Следить за выступлениями казахстанских боксеров на Кубке Странджа можно здесь.

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