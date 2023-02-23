Казахстанский боксер остался без медали малого чемпионата мира

Ернур Кайрат не смог пробиться в полуфинал "Кубка Странджа", сообщает корреспондент Vesti.kz. Международный турнир проходит в Софии (Болгария) и считается малым чемпионатом мира по боксу.

Сегодня, 23 февраля, казахстанский боксер провел четвертьфинальный бой в весовой категории до 48 килограммов. Его соперником стал представитель Грузии Лука Кублашвили. Кайрат потерпел поражение решением судей.

Отметим, что сегодня за выход в полуфинал будут биться еще три казахстанца, в их числе тяжеловес Камшыбек Кункабаев. Всем им будут противостоять оппоненты из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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