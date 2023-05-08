Полное видео победного боя Казахского Ломаченко на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан, известный как Казахский Ломаченко, стартовал с победы на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов Сабырхану на стадии 1/16 финала противостоял Иштван Шака из Венгрии. По итогам трех раундов судьи единогласным решением присудили победу казахстанцу.

Казахский Ломаченко стартовал с победы на чемпионате мира по боксу

Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

Ранее на чемпионате мира сборная Казахстана потеряла четырех боксеров. Среди тех, кто покинул турнир оказались Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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