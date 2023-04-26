Первый номер Казахстана провел бой с призером Олимпиады-2016 перед ЧМ по боксу в Узбекистане

Первый номер сборной Казахстана по боксу Нурканат Райыс провел спарринг-бой против азербайджанца Камран Шахсуварлы, передают Vesti.kz.

Райыс - чемпион Казахстана, выступает в весовой категории до 75 килограммов. Вошел в состав сборной на предстоящий чемпионат мира-2023.



Шахсуварлы - член сборной Азербайджана. Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2017 года, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Боксеры разыграют медали в 13 весовых категориях.

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