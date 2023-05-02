"Паршивая овца". В IBA отреагировали на создание новой федерации бокса

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев негативно высказался по поводу создания новой международной федерации бокса World Boxing, сообщают Vesti.kz. Функционер уверен, что такая инициатива обречена на провал.

"Они просто выкрикивают лозунги. Они заинтересованы в том, чтобы зарабатывать на боксе, а не развивать его. Люди, которые пытаются сломать систему, никогда не добьются успеха. В любой семье всегда есть паршивая овца, которая хочет идти своим путем. Кто-то пытается зарегистрировать международную организацию в своем гараже. Зачем нам вообще это рассматривать", - цитирует Кремлева Insidethegames.biz.

Напомним, представители Германии, Британии, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США сформировали временный исполнительный комитет World Boxing. Новая организация создана с целью сохранения бокса в программе Олимпийских игр на фоне продолжающегося конфликта между Международным олимпийским комитетом и IBA.

Ранее IBA проводила отбор на Олимпийские игры, но, начиная с Игр в Токио, этим занимается сам МОК. Соревнования по боксу не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

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Проведение турниров под эгидой World Boxing начнется в конце этого года, и федерация планирует проводить соревнования во всех возрастных категориях.

Также организаторы новой федерации заявили, что национальные федерации могут одновременно входить и в IBA, и в World Boxing. И World Boxing полагает, что сможет допустить до участия в своих турнирах российских и белорусских боксеров в соответствии с критериями, установленными МОК для международных федераций.

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