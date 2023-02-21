Казахстанских боксеров могут лишить Олимпиады. Подробности

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная ассоциация бокса (IBA) озвучили разные позиции относительно организации отбора боксеров на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, передают Vesti.kz со ссылкой на Allboxing. Это произошло на фоне отказа ряда стран от участия в предстоящих чемпионатах мира.

IBA заявила, что два крупнейших турнира - чемпионат мира среди женщин в Индии с 15 по 26 марта и чемпионат мира среди мужчин в Узбекистане с 1 по 14 мая - станут основными квалификационными событиями перед Олимпиадой. Это соответствует опубликованной в апреле системе отбора, разработанной IBA.

"Объявление олимпийской квалификационной системы IBA на Олимпиаду в Париже - это необходимый шаг для защиты наших спортсменов, так как система, предложенная МОК, состоящая из одного турнира, неприемлема и несправедлива для спортсменов, - указывается в заявлении IBA. - IBA подтверждает свою открытость к сотрудничеству с МОК ради блага бокса, спортсменов и стабильности и качества Олимпийских игр".

В свою очередь МОК ответил, что отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно другой системе, которую опубликовала рабочая группа организации в сентябре. Согласно этой системе квалификационными событиями станут пять региональных турниров в 2023 году и два мировых турнира в 2024 году для распределения оставшихся путевок, но чемпионаты мира в эту систему не включены.

В начале февраля Федерация бокса США объявила о бойкоте чемпионатов мира, и за ней последовали федерации Великобритании, Ирландии, Чехии, Канады, Швеции, Швейцарии, Нидерландов и Польши. Все эти федерации ссылаются на проблемы IBA, из-за которых МОК отстранил ее от проведения олимпийских турниров в 2019 году, и которые, по их мнению, не были решены до сих пор. Тем не менее похоже, что основной причиной является допуск к участию в турнирах сборных России и Беларуси.

IBA назвала бойкот чемпионатов мира политическим решением чиновников, которые не учитывают интересы спортсменов. Организация пообещала оказать всестороннюю поддержку спортсменам из этих стран, желающим выступить на чемпионате мира.

Стоит отметить, что Федерация бокса Новой Зеландии заявила, что предпочла бы, чтобы новозеландские спортсмены не участвовали в чемпионатах мира. Организация предоставила им всю необходимую информацию и право решить вопрос участия самостоятельно.

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