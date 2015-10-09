Оралбай рассказал о победе над Узбекистаном на ЧМ-2025 по боксу и следующей цели

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай подвел итоги выступление на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), который впервые проходил под эгидой новой организации World Boxing, передают Vesti.kz.

Напомним, Оралбай завоевал золото ЧМ-2025 в категории свыше 90 килограмм: в финале турнира казахстанец одержал победу над Жахонгиром Зокировым из Узбекистана.

По словам капитана, его следующая цель - олимпийская медаль.

"Надежды, возложенные на меня народом, придали мне волю к победе. Я вложил все силы в эту победу. Это только начало — мы на этом не остановимся. В моей копилке не хватает олимпийской медали. Как вы знаете, я пропустил одну Олимпиаду. Впереди предстоит большая работа с тренерами, чтобы не допустить таких ошибок. Этот чемпионат мира вошёл в историю супертяжёлого веса Казахстана. Я очень рад, что стал первым, кто вписал своё имя в эту историю. Сегодняшний день — это завтрашняя история, и я буду стараться ещё раз её сотворить. Нам не хватает медали Олимпиады", - сказал Оралбай в беседе с World Boxing.

Отметим, что победа Оралбая позволила Казахстану занять первое место в медальном зачёте ЧМ-2025 и обойти Узбекистан.

"Во время разминки тренеры сказали, что общий счёт 6:6 и мой бой решающий, так как он позволит нам занять первое общекомандное место. Поэтому я вышел с хорошим настроем. Вы видели, что первый раунд ушёл в пользу соперника. Тренеры обратили на это моё внимание, но так как было три раунда, я вложил все силы. Если бы был четвёртый раунд, у меня хватило бы сил и на него", - добавил капитан.

Также Оралабай рассказал, над чем намерен поработать в дальнейшем:

"В этой категории со мной выступали 30 спортсменов со всего мира. 29 остались позади, и я занял первое место. В отличие от других боксёров, можно сказать, что в этой категории я самый маленький — мой вес сейчас 100 килограммов, тогда как мои соперники весят по 115–120 килограммов. Но у меня хватает сил с ними боксировать. Нужно дальше тренироваться и совершенствовать физическую подготовку".

Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025

Айбек Оралбай - двукратный чемпион Азии (2022, 2024), многократный чемпион Казахстана (2019, 2020, 2021), чемпион Юношеских Олимпийских игр (2018), серебряный призёр чемпионата мира среди молодежи (2018), чемпион Азии среди молодежи (2018).