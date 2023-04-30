Опубликовано расписание боев сборной Казахстана на старте ЧМ-2023 по боксу

Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в первый день чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.
1 мая на старте турнира выступят от Казахстана Талгат Сырымбетов (до 60 килограммов) и Айбек Оралбай (до 92 килограммов).
Сырымбетову будет противостоять Сакда Руамтхам из Таиланда (15-я пара, ринг А), а Оралбай встретится с болгарином Радославом Панталеевым (17-я пара, ринг Б).
Ранее определились первые соперники казахстанских боксеров. С результатами жеребьевки можно ознакомиться здесь.
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