Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на ЧМ-2023

Сегодня, 30 апреля, в Ташкенте (Узбекистан) состоялась жеребьевка чемпионата мира по боксу среди мужчин. Участие в турнире примут 539 спортсменов из 107 стран мира, передают Vesti.kz.

Соревнования пройдут в 13 весовых категориях с 1 по 14 мая.

Первыми соперниками казахстанских боксеров станут:

До 48 кг. Санжар Ташкенбай - Рабин Тхапа (Непал)/Шодиержон Меликузиев (Узбекистан).

До 51 кг. Сакен Бибосынов - Луис Дельгадо (Эквадор)/Дипак Бхория (Индия).

До 54 кг. Махмуд Сабырхан - Довлет Муханов (Туркменистан)/Иштван Сака (Венгрия).

До 57 кг. Серик Темиржанов - Илие Аргату (Молдова)/Абдул Батили (Мали).

До 60 кг. Талгат Сырымбетов - Сакда Руамтхам (Таиланд).

До 63,5 кг. Санатали Тольтаев - Ахмад Штиви (Израиль).

До 67 кг. Дулат Бекбауов - Сибонело Ндзиманде (Эсватини)/Андрей Мустет (Румыния).

До 71 кг. Асланбек Шымбергенов - Денис Нурья (Албания)/Аарон Принс (Тринидад и Тобаго).

До 75 кг. Нурканат Райыс - Марсел Майнль (Австрия)/Дельгадо де лос Сантос (Доминиканская Республика).

До 80 кг. Нурбек Оралбай - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)/Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).

До 86 кг. Сагындык Тогамбай - Мбели Нланду (ДР Конго).

До 92 кг. Айбек Оралбай - Радослав Панталеев (Болгария).

Свыше 92 кг. Камшыбек Кункабаев - Алексей Дронов (Россия).

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