Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на ЧМ-2023

Сегодня, 30 апреля, в Ташкенте (Узбекистан) состоялась жеребьевка чемпионата мира по боксу среди мужчин. Участие в турнире примут 539 спортсменов из 107 стран мира, передают Vesti.kz.
Соревнования пройдут в 13 весовых категориях с 1 по 14 мая.
Первыми соперниками казахстанских боксеров станут:
До 48 кг. Санжар Ташкенбай - Рабин Тхапа (Непал)/Шодиержон Меликузиев (Узбекистан).
До 51 кг. Сакен Бибосынов - Луис Дельгадо (Эквадор)/Дипак Бхория (Индия).
До 54 кг. Махмуд Сабырхан - Довлет Муханов (Туркменистан)/Иштван Сака (Венгрия).
До 57 кг. Серик Темиржанов - Илие Аргату (Молдова)/Абдул Батили (Мали).
До 60 кг. Талгат Сырымбетов - Сакда Руамтхам (Таиланд).
До 63,5 кг. Санатали Тольтаев - Ахмад Штиви (Израиль).
До 67 кг. Дулат Бекбауов - Сибонело Ндзиманде (Эсватини)/Андрей Мустет (Румыния).
До 71 кг. Асланбек Шымбергенов - Денис Нурья (Албания)/Аарон Принс (Тринидад и Тобаго).
До 75 кг. Нурканат Райыс - Марсел Майнль (Австрия)/Дельгадо де лос Сантос (Доминиканская Республика).
До 80 кг. Нурбек Оралбай - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)/Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).
До 86 кг. Сагындык Тогамбай - Мбели Нланду (ДР Конго).
До 92 кг. Айбек Оралбай - Радослав Панталеев (Болгария).
Свыше 92 кг. Камшыбек Кункабаев - Алексей Дронов (Россия).
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